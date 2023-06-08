В Архивный фонд ДНР передадут документы предприятий, работавших на территории бывшей Донецкой области

Денис Пушилин подписал указ о том, что заберут в архивы документы предприятий, которые работали в бывшей Донецкой области Фото: АГ ДНР
В Донецкой Народной Республики теперь будут забирать в архивы документы предприятий, которые функционировали в бывшей Донецкой области. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте врио Главы ДНР Дениса Пушилина, который вступает в силу с 8 июня 2023 года.
- Утвержден порядок выявления и приема на хранение архивных документов организаций, которые ранее работали на территории Донецкой области. Контроль за соблюдением порядка возложен на Главное государственное управление документационного обеспечения и архивного дела ДНР, - написано в документе.
Теперь в Архивный фонд попадают документы государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности Украины, которые ранее осуществляли свою деятельность на территории Донецкой области, в том числе бесхозные документы.
Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что металлургический завод имени Ильича уже разминирован и предприятие собираются запускать поэтапно с 2023 по 2025 год.
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