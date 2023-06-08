В Мариуполе открыли предприятие по наполнению баллонов техническим кислородом

В Мариуполе открылось предприятие по наполнению баллонов техническим кислородом Фото: Минпромторг России

Восстановление Мариуполя продолжается полным ходом. Более полутора месяцев назад в городе открылось предприятие по наполнению баллонов техническим кислородом. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли России.

По словам главного инженера ООО «МИК» Михаила Жиглова, потребность региона в кислороде сейчас огромная. За смену удается наполнить 150-200 баллонов.

- На данный момент работает пять человек. Планируем увеличение штата. Открылись мы буквально полтора месяца назад, - отмечает главный инженер.

По его словам, кислород очень нужен для производственных процессов, таких как сварка и демонтаж металлоконструкций.

Напомним, что бетонный завод Мариуполя обслуживает до 85 процентов городских подрядчиков. Продукция предприятия выпускает шесть классов бетона — от В7,5 до В35, которая используется для восстановления мостов, жилых домов, больниц, школ и дорог.

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