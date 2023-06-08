В Мариуполе проведут ревизию заселения в новостройки

Ранее в Мариуполе сдали в эксплуатацию ЖК «Невский». Фото: ВСК Минобороны РФ

Глава администрации Мариуполя дал поручение провести ревизию заселения горожан в новостройки. Часть новых домов в городе заселена лишь частично, хотя жителям выдали порядка 1600 ордеров на новые квартиры. Об этом Олег Моргун рассказал в своем телеграм-канале по итогам совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений администрации приморского города.

— Дал поручение соответствующим службам провести ревизию заселения горожан в новостройки. Мариупольцам уже выдано более 1 600 ордеров на новые квартиры, однако некоторые дома стоят наполовину пустыми. Задача – выяснить причины, по которым горожане не спешат их обживать, — отметил градоначальник.

Напомним, что в Мариуполе в ближайшие месяцы откроются дополнительные отделения ПСБ и банкоматы. Сейчас горожане жалуются на большие очереди, которые приходится выстаивать в процессе получения карточки российского банка.

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