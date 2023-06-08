ВСУ возобновили обстрелы Донецка из РСЗО

Обстрелы мирных кварталов Донецка продолжаются (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными формированиями Украины.

— Около 11:00 зафиксирован обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено две ракеты. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Дачное, — отметили в ведомстве.

Напомним, что утром ВСУ открыли огонь из РСЗО по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Боевики обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив 13 ракет. Последствия обстрела уточняются.

Всего за сутки по Республике было выпущено порядка 148 артиллерийских снарядов и ракет. В результате обстрела ранены два мирных жителя, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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