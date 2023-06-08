Денис Пушилин поздравил социальных работников ДНР с профессиональным праздником

Глава Республики поблагодарил социальных работников за самоотверженный труд на благо региона. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником. Лидер региона отметил, что они справляются с огромной нагрузкой и приходят на помощь тем, кому особенно тяжело.

— Сегодня, когда проводится масштабная работа, направленная на получение нашими гражданами всех государственных услуг как полноправным гражданам России, роль и значение вашего труда усиливается в разы. Нам вместе нужно сделать все возможное, чтобы переходный период для жителей Донбасса прошел как можно быстро и безболезненно, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что каждый социальный работник региона вносит вклад в общее дело.

— Хочу выразить слова огромной признательности за Ваш благородный труд, верное служение жителям региона, пожелать здоровья, счастья и, конечно, скорейшего наступления победного мира. С праздником! — добавил Глава Республики.

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