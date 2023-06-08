Соцфонд оказал более миллиона услуг в новых регионах России с начала 2023 года

Социальный фонд помогает оформить выплаты по беременности и родам, материнский капитал и другие меры соцподдержки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители новых регионов России получили свыше одного миллиона услуг в Социальном фонде с начала 2023 года. Среди наиболее частых запросов — оформление СНИЛС, пенсий, детских выплат и материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Жители четырех новых субъектов России с начала года получили свыше миллиона услуг Социального фонда. Большинство выплат и мер поддержки по российскому законодательству начали оформляться в новых регионах с марта, отдельные услуги предоставлялись с начала года, — отметили в Соцфонде. — Жители часто обращаются за детскими выплатами и мерами социальной поддержки для семей с детьми, прежде всего за материнским капиталом и единым пособием на детей до 17 лет и беременным женщинам.

В ведомстве добавили, что в новых регионах также действуют специальные комиссии, куда могут обратиться чернобыльцы и ветераны боевых действий для подтверждения своего статуса по российскому законодательству.

— Межведомственная комиссия также помогает жителям получить справки о трудовом стаже и отчислениях для оформления российских пенсий и других мер поддержки, — добавили в фонде.

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