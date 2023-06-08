Свыше десяти тысяч абонентов Донецка и Горловки остались без света в результате утренних обстрелов ВСУ

Ремонт электросетей в ДНР продолжается. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Более десяти тысяч абонентов Куйбышевского района Донецка и Горловки остались без электроснабжения в результате утренних обстрелов со стороны ВСУ. Энергетикам уже удалось запитать большую часть абонентов в Донецке, а восстановительные работы в Горловке начнутся как только позволит обстановка. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

— С раннего утра ВФУ продолжают обстрелы населенных пунктов, в результате чего 4:35 было обесточено 14 трансформаторных подстанций, 2000 бытовых абонентов в Куйбышевском районе Донецка. В 8:31 специалисты Октябрьского РЭС «Региональной энергопоставляющей компании» уже запитали 1950 из них, — отметили в Минугля.

В Горловке без света остались школа, больница и более пяти тысяч абонентов.

— В 5:36 без напряжения осталась 41 ТП, 3 школы, 2 детских сада, больница, 5 301 бытовой потребитель в Горловке. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка, — отметили в министерстве.

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