Дополнительные отделения ПСБ в Мариуполе откроются в ближайшие месяцы

Отделения и банкоматы появятся в городе летом. Фото: пресс-служба ПСБ

Дополнительные отделения российского «Промсвязьбанка» откроются в Мариуполе в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил замглавы администрации приморского города Евгений Бодягин на встрече с жителями Ильичевского района Мариуполя.

— Один из основных вопросов мариупольцев — упрощение возможности получения карточек «Промсвязьбанк». Сейчас во всех банковских отделениях города наблюдаются большие очереди. Как пояснил Евгений Бодягин, этот вопрос находится в стадии решения, — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Замглавы города отметил, что отделения отроются в ближайшие два-три месяца. Это сделает банковские услуги более доступными.

— В течение 2-3 месяцев в Мариуполе появятся дополнительные отделения банка и банкоматы. Горожанам станет гораздо проще получать необходимые банковские услуги, — отметил Евгений Бодягин.

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