Представительство ДНР: Украинские боевики выпустили по Горловке свыше десяти ракет из РСЗО

Последствия обстрела уточняются (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ

Украинские боевики в очередной раз открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки, выпустив порядка 13 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:20 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района с позиций украинских боевиков, расположенных в Нелеповке. ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Тем временем глава администрации Горловки Иван Приходько отметил, что украинские боевики подвергли обстрелу поселок шахты им. В. И. Ленина.

— Снаряды разрывались в районе улиц: Тибетская, Алтайская, Лемешева. Подробности выясняем, — добавил мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике порядка 148 боеприпасов, включая артиллерию 155 мм и ракеты из РСЗО. Ранения получили два мирных жителя.

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