За сутки ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка и других городов Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 26 раз открыли огонь по шесть населенным пунктам Республики, включая Донецк, Горловку, Макеевку и Старомихайловку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старомихайловке. Повреждены 11 жилых домостроений в Киевском и Кировском районах Донецка, Александровке, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении ВСУ совершили 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, а на горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм. Всего по Донецкой Народной Республике за сутки было выпущено 148 различных боеприпасов.

Напомним, что Представительство ДНР в СЦКК продолжает работу в штатном режиме. Наблюдатели заявили, что они не дублируют функции Следственного комитета, а продолжают собирать и анализировать все данные, касающиеся обстрелов со стороны ВСУ.

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