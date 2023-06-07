Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ Донецка и Старомихайловки

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов Донецка и Старомихайловки в ДНР со стороны украинских войск. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по оперативным линиям за 7 июня поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц Республики.

- Город Донецк (Куйбышевский район): по переулку Кварцитному ранен мужчина 1960 года рождения. Населенный пункт Старомихайловка: по улице Первомайской ранен мужчина 1976 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска за день выпустили по Донецку более 50 натовских снарядов и 10 ракет из РСЗО. В результате обстрела Петровского района пострадала инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж». А в соседнем поселке городского типа Александровка по улице Школьной полностью сгорел дом и пристройка.

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