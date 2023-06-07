Представительство ДНР в СЦКК продолжает работу в штатном режиме

Наблюдатели продолжают работу по фиксации фактов вооруженной агрессии Украины и их последствий Фото: Иван ЖИЛЯК

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили сами наблюдатели в свете недавних ограничений полноценной работы их коллег из ЛНР.

- Наше ведомство продолжает свою работу в штатном режиме и в полном объеме стоящих перед ним задач, - отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве также подчеркнули, что оно не дублирует функции Следкома РФ. На территории Донецкой и Луганской Народных Республик до принятия их в состав России работу по фиксации фактов вооруженной агрессии Украины и их последствий выполняли и выполняют несколько госструктур. В прошлом году к этому процессу подключился и Следственный комитет с конкретной задачей в сфере уголовного судопроизводства.

- Такой, не имеющий аналогов механизм, стал существенным подспорьем в работе Следственного комитета, который зашел на территории республик после их признания Российской Федерации, и остался таковым после того, как республики стали частью России, - заявили наблюдатели.

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