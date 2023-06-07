Украинские войска за день выпустили по Донецку более 50 натовских снарядов и 10 ракет из РСЗО

Под обстрелы ВСУ попал Донецк и его окрестности. Фото (архив): УНМ ДНР

За прошедший день, 7 июня, территория Донецка и его пригороды 11 раз подверглись обстрелам украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что под прицельным огнем ВСУ оказались четыре района города, в направлении которых были выпущены 10 реактивных и более 50 артиллерийских снарядов натовского образца.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов и по присоединенным территориям украинские нацисты выпустили 57 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка пострадала инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж». А в соседнем поселке городского типа Александровка по улице Школьной полностью сгорел дом и пристройка.

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