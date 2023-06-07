Порт в Мариуполе обработал более 20 тысяч тонн строительных грузов

В зависимости от вида груза и способа его погрузки и выгрузки применяются различные погрузочные механизмы и задействованы разные докеры Фото: Иван ЖИЛЯК

Морской порт в Мариуполе обработал более 20 тысяч тонн строительных материалов. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе администрации порта.

- На сегодняшний день портом обработано более 20 000 тонн применяемых в строительстве материалов и около 8 000 тонн пшеницы, - заявили там.

В пресс-службе отметили, что в зависимости от вида груза и способа его погрузки и выгрузки применяются различные погрузочные механизмы и задействовано разное количество докеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариупольский морской порт будет полностью восстановлен, а его реконструкция расширит транспортные возможности России. В целом в порту имеются 22 причала, но в рабочем состоянии сейчас находятся только 14. На данный момент в рамках восстановительных работ там занимаются подъемом затонувших судов.

Сообщалось также, что в РФ намерены восстановить мощности порта по перевалке грузов. В Мариупольский морской порт смогут заходить большие суда.

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