Более 80 единиц городского транспорта ежедневно выходят на линии в Мариуполе

Даже этого количества машин недостаточно для полного удовлетворения потребностей мариупольцев. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе продолжают создавать комфортную транспортную инфраструктуру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун, который посетил депо МУП АГМ «Мариупольтранс».

По словам градоначальника, за год городу удалось достичь в этом плане неплохих результатов.

- Если в прошлом июне мы начинали с одного автобуса, то сейчас ежедневно на линии выходят 86 единиц городского транспорта. Их обслуживают 170 водителей, - заявил он.

Как отметил Моргун, даже этого количества машин недостаточно для полного удовлетворения потребностей мариупольцев. Уже сейчас власти планируют в разы увеличить интенсивность движения транспорта, тем более что имеющийся автопарк это позволяет. Единственное - нужны водители. Желающим поработать за рулем автобусов обещают достойную заработную плату и полный социальный пакет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР бесплатно обучат водителей общественного транспорта. Все прошедшие обучение будут гарантировано трудоустроены.

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