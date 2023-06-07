Прокурор ДНР вручил награды работникам ведомства, принимавшим участие в освобождении Мариуполя

Прокурор ДНР Андрей Спивак вручил государственные награды работникам надзорного ведомства Фото: t.me/TRO_DPR

Прокурор ДНР Андрей Спивак наградил сотрудников ведомства, которые принимали участие в освобождении Мариуполя. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Республики.

- В ходе мероприятия медалями «За освобождение г. Мариуполя», «За отвагу», а также знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степени, на основании представления Генерального прокурора Донецкой Народной Республики, были награждены 43 работника, из них трое посмертно, - отмечают в ведомстве

По словам Андрея Спивака, эти награды показывают, какой героизм и отвагу выполняли сотрудники ведомства при освобождении города, а подвиг погибших никогда не будет забыт.

Напомним, что ранее глава Донецкой Народной Республики вручал защитникам медали «За освобождение Мариуполя». В церемонии награждения также принял участие секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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