В ДНР подготовили проект закона про омбудсмена

Должность уполномоченного по правам человека в ДНР с 2014 года занимает Дарья Морозова. Фото: Аппарат омбудсмена ДНР

В Донецкой Народной Республике подготовили проект закона про омбудсмена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

Она отметила, что в новых регионах России работают над обновлением соответствующей правовой базы.

- Сегодня в ДНР и ЛНР уже подготовлены, в том числе при нашем участии, законы об уполномоченных по правам человека на этих территориях, а в Херсонской и Запорожской областях, поскольку нет еще законодательных органов, мы работаем сегодня над обновлением соответствующей базы, - заявила она.

По словам Москальковой, взаимодействие с Донецком и Луганском в этом вопросе наладили еще в прошлом году. Основными направлениями работы там являются воссоединение семей, оказание социальной помощи, возвращение военнопленных и поиск без вести пропавших людей. Соглашение о сотрудничестве между омбудсменами России, ДНР и ЛНР было заключено еще до вхождения новых регионов в состав РФ.

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