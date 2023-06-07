Учащихся мариупольской школы познакомили с деятельностью Российского общества «Знание»

Учеников из Мариуполя познакомили с деятельностью Российского общества «Знание» Фото: Администрация Мариуполя

Учеников школы №41 города Мариуполь познакомили с деятельностью Российского общества «Знание». Директор филиала в ДНР Людмила Сапрыкина отметила, что участники встречи - будущее Мариуполя.

- Символично, что мы встречаемся именно 6 июня. Эта дата - день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, а еще это день русского языка, - подчеркнула она.

Также к ученикам и педагогам школы обратилась директор школы Оксана Гринева. Она пожелала всем собравшимся новых знаний и конструктивной дальнейшей работы.

Ребята внимательно слушали выступление основателя студии «Главкино» Ильи Бачурина, который рассказал школьникам о больших возможностях в России, а также он ответил на все вопросы учеников. Подобные форумы будут проводить и в других городах Донецкой Народной Республики.

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