Шесть человек травмированы в результате ДТП на автодороге Шахтерск-Енакиево

Шесть человек травмированы в результате ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На автодороге Шахтерск-Енакиево 4 июня произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 ехал на не безопасной скорости, где выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21154-110-20. В результате аварии водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы. Об этом сообщает МВД ДНР.

- При оформлении материалов ДТП госавтоинспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-211540 находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя составлен административный протокол, материалы направлены в суд для принятия решения. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, - сообщают в ведомстве.

Нарушителю грозит штраф в районе тридцати тысяч рублей, также его лишат водительских прав до двух лет.

Как отмечает пресс-служба МВД, с начала 2023 года сотрудники полиции выявили и отстранили от управления 1760 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии. ГИБДД призывает граждан соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

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