Инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж» пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Утром 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм Фото: Иван ЖИЛЯК

Инфраструктура строительной компании была повреждена при обстреле Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Петровском районе.

- В результате обстрела Петровского района пострадала инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж», - проинформировал Кулемзин.

По словам мэра, противник продолжает обстреливать город из натовской артиллерии. За одно только утро 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 мм. К обеду обстрелы возобновились с новой силой.

- В поселке городского типа Александровка по улице Школьной полностью сгорел дом и пристройка, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО. Под огнем боевиков оказался Киевский район.

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