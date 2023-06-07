Инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж» пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Утром 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм
Фото: Иван ЖИЛЯК
Инфраструктура строительной компании была повреждена при обстреле Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Петровском районе.
- В результате обстрела Петровского района пострадала инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж», - проинформировал Кулемзин.
По словам мэра, противник продолжает обстреливать город из натовской артиллерии. За одно только утро 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 мм. К обеду обстрелы возобновились с новой силой.
- В поселке городского типа Александровка по улице Школьной полностью сгорел дом и пристройка, - заявил мэр.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО. Под огнем боевиков оказался Киевский район.
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