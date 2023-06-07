Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2023 13:29

Инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж» пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Украинские войска продолжают атаковать город из натовской артиллерии
Ирина ДМИТРИЕВА
Утром 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм

Утром 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм

Фото: Иван ЖИЛЯК

Инфраструктура строительной компании была повреждена при обстреле Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в Петровском районе.

- В результате обстрела Петровского района пострадала инфраструктура строительной компании «Донстроймонтаж», - проинформировал Кулемзин.

По словам мэра, противник продолжает обстреливать город из натовской артиллерии. За одно только утро 7 июня в направлении Петровского района и соседнего поселка Александровка украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 мм. К обеду обстрелы возобновились с новой силой.

- В поселке городского типа Александровка по улице Школьной полностью сгорел дом и пристройка, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО. Под огнем боевиков оказался Киевский район.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР

По Республике было выпущено более 280 боеприпасов (подробнее)