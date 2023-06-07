В ДНР увеличилось число подрывов диких животных на боеприпасах

В ДНР увеличились подрывы диких животных на минах, растяжках или на неразорвавшихся боеприпасах Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Донецкой Народной Республике увеличились случаи, когда дикие животные подрываются в лесах на минах, растяжках или на неразорвавшихся боеприпасах. Об этом сообщил ДАН председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

- К сожалению, есть у нас много случаев, когда дикие животные у нас подрывались в лесах на минах, растяжках или на неразорвавшихся боеприпасах. Жертвуя собой, они спасали наших лесников, которые могли оказаться на их месте, - отметил Шебалков.

Председатель Госкомлесохоты добавил, что бывают случаи гибели диких животных от артиллерийских обстрелов украинской армии. Также из-за боевых действий представители фауны покидают свои привычные места обитания и переселяться поближе к людям.

Напомним, что сотрудник полиции ДНР помогает львам и тиграм, привезенным из зоопарка Мариуполя. С хищниками старший лейтенант полиции Игорь Харин играется, как с кошками.

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