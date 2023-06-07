Полиция по горячим следам раскрыла убийство в Шахтерске

Подозреваемый задержан и находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Шахтерске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли убийство. Был задержан мужчина, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что в дежурную часть Шахтерского отдела полиции поступил звонок от жительницы города, обнаружившей во дворе дома мужчину без признаков жизни.
Правоохранители взялись за расследование дела. Выяснилось, что мотивом убийства стала личная неприязнь.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местного жителя, который на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему многочисленные ранения, от которых мужчина скончался, - проинформировали в министерстве.
Сообщается, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР будут судить жителя Шахтерска, убившего знакомого из-за ревности. Обвиняемый признал свою вину.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке осужден боевик полка «Азов»* за убийство мирного жителя Мариуполя
Боевик пять раз выстрелил в прохожего (подробнее)