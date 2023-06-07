Специалисты продолжают ремонт системы газоснабжения в Мариуполе

В городе восстанавливают подачу природного газа в дома Фото: Олег ЗОЛОТО

В освобожденном Мариуполе продолжаются беспрерывные восстановительные работы. Так, специалисты ведут ремонт системы газоснабжения в городе. Отметим, что в результате боевых действий в Мариуполе были повреждены как центральный газопровод, так и придомовые газовые сети. Теперь их восстанавливают силами работников профильной службы. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе Донецкой Народной Республики.

- Силами ГК «Донбассгаз» продолжаются ремонтные работы системы газоснабжения в Мариуполе, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщается также, что в соседней Волновахе проводится пуск газа абонентам согласно поданным заявкам.

Напомним, год назад в Мариуполе восстановили работу газораспределительной станции ГРС-1, которая обеспечивает подачу природного газа в основную часть города. Сообщалось также, что в городе продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в жилом секторе.

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