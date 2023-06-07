В протезно-ортопедическом центре Донецка начнут осваивать новое оборудование и технологии. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецком протезно-ортопедическом центре смогут пройти лечение более тысячи человек в год. В учреждении после проведения ремонта будут открыты отделения физической и социально-психологической реабилитации на 60 койко-мест. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что вскоре в центре начнут осваивать новое оборудование и технологии.

- После капитального ремонта будет частично заменено и оптимизировано производственное и реабилитационное оборудование, а также модернизирован процесс изготовления протезно-ортопедических изделий, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что сейчас в здании Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра полностью выполнены демонтажные работы. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений.

- Выполняется облицовка стен, шпатлевка потолочного покрытия и установка оконных блоков, - проинформировали в Минстрое.

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