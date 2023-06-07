Артисты донецкой филармонии выступили в Сибири с концертами к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

Донецкие артисты продолжат гастроли в Омске. Фото: Минкультуры ДНР

Артисты донецкой филармонии выступили с большим гастрольным туром в Сибире. Концерты были посвящены творчеству Владимира Высоцкого и приурочены к 85-летию со дня рождения известного поэта, барда и актера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры ДНР.

— Для Новосибирской филармонии принимать музыкантов из Донецка – огромная ответственность и большая честь. Сегодня такой концерт особенно важен: он помогает объединить всех нас творчеством прекрасного автора. Надеемся, этот тур закрепит наши творческие связи и станет отправной точкой для развития нашего всестороннего сотрудничества, — отметила гендиректор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова.

В пресс-службе добавили, что филармонии из Донецка и Новосибирска подписали соглашение о сотрудничестве.

Гастроли продолжатся и в ближайшие дни. Донецкие артисты выступят в Краснообске, Бердске и Чике Новосибирской области, после чего тур продолжится в Омской области.

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