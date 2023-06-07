Правительство России направит 12 миллиардов рублей на природоохранные предприятия в новых регионах

Ранее по всей Республике прошли общегородские субботники. Фото: Моргун/ТГ

Правительство России выделило порядка 12 миллиардов рублей на проведение природоохранных мероприятий в новых регионах страны. Они запланированы в рамках программы социально-экономического развития. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.

— В трехлетней программе социально-экономического развития предлагаем реализовать 41 природоохранное мероприятие на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Выделим на эти цели 12,4 млрд рублей, из них более 3,8 млрд рублей в этом году, — отметила зампред.

Виктория Абрамченко добавила, что более 42 миллионов рублей направят на реализацию мероприятий по экологическому просвещению и эковолонтерству.

Напомним, что ранее вице-премьер ДНР рассказал об экологических инициативах в Республике. Среди наиболее важных задач — ликвидация свалок, модернизация техники для вывоза мусора и высадка деревьев

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