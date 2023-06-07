Совет Федерации РФ одобрил законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям

Совфед одобрил внесение поправок в законопроект. Фото: ДАН

Совет Федерации одобрил внесение поправок в законопроект «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Согласно изменениям, право на бесплатную помощь имеют военнослужащие, выполнявшие задачи по защите госграницы и приграничных территорий, участники СВО, а также добровольцы и члены их семей. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Теперь юристы будут разъяснять им правила выплаты компенсаций и назначения социальных льгот. Родственники смогут получить помощь по вопросам признания бойцов безвестно отсутствующими или умершими. Предоставление права пользоваться бесплатной юридической помощью нашим героям и их семьям — справедливое и необходимое решение. Знаю, что это особенно актуально для жителей новых регионов! — поделилась сенатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее Рабочая группа по СВО выступила с предложением выдавать помощь военнослужащим полностью в денежной форме. Сейчас часть помощи выдается деньгами, а часть — в виде скидок и льгот на проезд, лекарства и отдых.

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