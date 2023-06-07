Глава администрации Шахтерска вручил активистам города партийные билеты «Единой России»

Глава администрации города Дебальцево вручил партийные билеты жителям города Фото: t.me/AGShahtersk

Глава администрации Шахтерска, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Шатов вручил партийные билеты «Единой России» и нагрудные значки коллективу «Управление труда и социальной защиты населения администрации города». Об этом сообщает администрация Шахтерска.

- Чтобы подать документы на вступление в ряды партии «Единая Россия» можно в Общественной приемной Председателя ОД «ДР» Дениса Пушилина в Шахтерске по адресу: площадь Театральная, 7, в кабинет №11, - отмечают в мэрии.

Мэр поздравил новых членов партии, пожелал им показывать достойные результаты в работе, а также здоровья и благополучия.

Напомним, что глава администрации Дебальцево вручил партийные билеты «Единой России» жителям города Светлодарска. Сергей Желновач поздравил новых членов партии.

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