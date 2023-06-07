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НовостиОбщество7 июня 2023 10:59

Владимир Путин поручил оказать поддержку сельхозпроизводителям в новых регионах

Президент поручил предусмотреть выплату компенсаций в случае ЧС
Виктория ПОДАРОВА
Поручения Правительству были опубликованы 4 июня. Фото: Администрация Президента

Поручения Правительству были опубликованы 4 июня. Фото: Администрация Президента

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ принять дополнительные меры по поддержке аграриев в новых регионах. Они смогут получить компенсацию для возмещения ущерба, причиненного в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

— Принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в целях обеспечения увеличения объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в данных субъектах Российской Федерации, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, поручением Президента предусмотрена выплата компенсации за причиненный ущерб в случае чрезвычайной ситуации. Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года. Ответственный за выполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин.

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