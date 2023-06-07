ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, произошло прямое попадание в дом

Последствия обстрела уточняются (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по мирным городам Донецкой Народной Республики. Так, в результате обстрела Киевского района города Донецка возле железнодорожного вокзала произошло прямое попадание в частный дом. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

- По информации очевидцев, в результате обстрела Киевского района возле ж/д вокзала произошло прямое попадание в частный дом. Наблюдается задымление. Подробности уточняются, - пишет глава города в своем телеграм-канале.

Также ВФУ за десять минут выпустили по Киевскому району около 11 снарядов. Украинские боевики вели огонь из натовской артиллерии с населенных пунктов Орловка и Карловка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Напомним, что за 6 июня ВСУ ранили четырех мирных жителей в Макеевке, Старомихайловке и ранее освобожденном Урожайном. По Республике было выпущено более 280 боеприпасов.

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