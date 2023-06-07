Пособие по беременности и родам получили порядка 600 жительниц ДНР в 2023 году

Страховые выплаты получили более 600 матерей в ДНР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 600 жительниц Донецкой Народной Республики получили в 2023 году страховые пособия по беременности и родам. Минимальный размер пособия в 2023 году составляет 74 757 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ по ДНР.

— На сегодняшний день ОСФР по Донецкой Народной Республике выплатило страховые пособия по беременности и родам более 600 мамам. В общей сложности с начала года им было перечислено 67,7 миллионов рублей. На пособие может рассчитывать работающая женщина, находящаяся в отпуске по беременности и родам либо усыновившая ребенка до трех месяцев, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Республике также продолжается выплата пенсий и социальный пособий. С начала года жителям ДНР выплатили пенсий на сумму свыше 41 миллиарда рублей, социальный пособий — свыше четырех миллиардов рублей.

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