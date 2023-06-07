Строители из Амурской отремонтируют детский сад «Теремок» в Амвросиевке до 1 сентября 2023 года

Строители планируют восстановить детский сад к 1 сентября этого года Фото: Правительство ДНР

В Амвросиевке строители из Амурской области восстанавливают детский сад «Теремок», который не реставрировался всю свою 30-летнюю историю. Учреждение планируют восстановить к 1 сентября этого года.

- Сейчас планируем заменить систему электрических сетей. Также планируем ремонт кровли, - говорит руководитель рабочей группы от Амурской области Евгений Ковтун.

Кроме того, в детском садике были серьезные проблемы и с внутренней отделкой, который строители решают в данный момент. Также в учреждении провели полный демонтаж всей плитки и старых канализационных труб. Строители заявляют, что произвели монтаж всей канализационной трубы. В садике проводят полный капитальный ремонт, стены обшивают гипсокартонном.

По словам заведующей школьного учреждения Татьяны Медяник, ремонт детского сада «Теремок», был мечтой всех преподаватели и родителей, когда приступили к ремонту, все пришли в восторг.

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