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НовостиПолитика7 июня 2023 5:58

За сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР

По Республике было выпущено более 280 боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города региона (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города региона (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 43 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 285 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в Макеевке, Старомихайловке и ранее освобожденном Урожайном. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 14 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Под огнем оказались восемь населенных пунктов Республики: Горловка, Донец, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка и Урожайное, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском— 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм

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