За сутки ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города региона (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 43 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 285 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в Макеевке, Старомихайловке и ранее освобожденном Урожайном. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 14 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. Под огнем оказались восемь населенных пунктов Республики: Горловка, Донец, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка и Урожайное, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском— 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм

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