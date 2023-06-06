В ДНР доставили сотни продуктовых наборов и амуницию для военнослужащих

Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения Фото: Александр КОЦ

С февраля текущего года Либерально-демократическая партия России передала в Донецкую Народную Республику сотни продуктовых наборов и амуницию для военнослужащих. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального отделения партии.

Там уточнили, что именно вошло в состав поступившей помощи.

- ЛДПР передала с февраля текущего года сражающимся в ДНР защитникам четыре противодронных ружья, пять коптеров, 40 бронежилетов и 50 аптечек, а также порядка 400 продуктовых наборов, - рассказали партийцы.

Сообщается также, что в числе сборов были планшеты и коллиматоры - это один из видов оптических прицелов для винтовок. Кроме того, в прошлом году партия передала защитникам и нуждающимся жителям Республики около 2 тысяч продуктовых наборов.

Отметим, ранее стало известно, что «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений.

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