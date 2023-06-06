Курсантам академии МВД из Донецка передали новый автомобиль

Такие автомобили нужны на передовой, а также в тылу для доставки продовольствия, воды и медикаментов. Фото: МВД ДНР

Начальник Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России передал курсантам новый автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что машина - повышенной проходимости. Она поможет ребятам в ходе специальной военной операции.

- Руководством Волгоградской академии МВД России и ГУМВД России по Волгоградской области было принято решение передать курсантам Донецкого филиала Академии, которые принимают участие в специальной военной операции, автомобиль повышенной проходимости, - сказано в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в феврале этого года Академия МВД ДНР имени Дзержинского вошла в структуру Волгоградской академии МВД России, пополнив ее 517 слушателями и курсантами. Начальник Волгоградской академии высоко оценил организацию учебной деятельности в регионе, профессорско-преподавательский состав и заявил, что коллеги из Волгограда готовы приехать в Республику для дальнейшей подготовки кадров.

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