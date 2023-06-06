Двое мирных жителей ранены обстрелом ВСУ в поселке Урожайное под Волновахой

Пострадавшие 1965 и 1967 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое мирных жителей получили ранения вследствие украинского обстрела поселка Урожайное под Волновахой. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там сообщили, что по оперативным линиям за 6 июня поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц на территории ДНР.

- Населенный пункт Урожайное (Волновахский район): по улице Центральной, 7 ранены мужчина 1965 и женщина 1967 годов рождения, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось о ранении еще одного жителя Республики. В результате обстрела Макеевки из реактивной системы залпового огня был ранен мужчина. Зафиксировано также повреждение частного жилого дома и возгорание автомобиля на улице Авроры.

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