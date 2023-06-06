Подразделения украинской армии нанесли удар по Горловке с применением РСЗО

Под ударом реактивной артиллерии оказались Никитовский и Калининский районы. Фото (архив): ТГ/Приходько

Вечером 6 июня подразделения украинской армии нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив в ее направлении 13 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 13 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее стало известно про удар ВСУ по Макеевке. Так, 6 июня, около 12 часов дня, украинские боевики выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Червоногвардейскому району города. В результате обстрела был ранен мужчина, а также поврежден частный жилой дом и зафиксировано возгорание автомобиля.

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