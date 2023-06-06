Для сотрудников коммунальных предприятий из прифронтовой Ясиноватой организовали отдых на Бердянской косе

Людям предоставили возможность полноценно отдохнуть. Фото: ТГ/Шевченко

Для сотрудников коммунальных предприятий из прифронтовой Ясиноватой и их семей организовали отдых на побережье Азовского моря. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что поездка была организована властями в знак благодарности коммунальщикам за тяжелую работу под обстрелами.

- В благодарность сотрудникам коммунальных предприятий города Ясиноватая и их семьям организован отдых в городе Бердянск (на косе). Хорошие условия, первая линия, - проинформировал градоначальник.

По словам Шевченко, такие поездки для всех желающих коммунальщиков будут проводить регулярно. Это была первая из них. Мэр также поблагодарил Народный фронт за помощь в организации отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города. Триста школьников этим летом отправятся на отдых в Анапу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщине, спасшей жизнь тяжелораненому мужчине во время обстрела Ясиноватой, вручили благодарность

В тот день Любовь Чернобай оказалась в эпицентре событий (подробнее)