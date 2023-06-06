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НовостиОбщество6 июня 2023 17:16

Для сотрудников коммунальных предприятий из прифронтовой Ясиноватой организовали отдых на Бердянской косе

Таким образом власти города выразили людям свою благодарность за работу под обстрелами
Ирина ДМИТРИЕВА
Людям предоставили возможность полноценно отдохнуть. Фото: ТГ/Шевченко

Людям предоставили возможность полноценно отдохнуть. Фото: ТГ/Шевченко

Для сотрудников коммунальных предприятий из прифронтовой Ясиноватой и их семей организовали отдых на побережье Азовского моря. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что поездка была организована властями в знак благодарности коммунальщикам за тяжелую работу под обстрелами.

- В благодарность сотрудникам коммунальных предприятий города Ясиноватая и их семьям организован отдых в городе Бердянск (на косе). Хорошие условия, первая линия, - проинформировал градоначальник.

По словам Шевченко, такие поездки для всех желающих коммунальщиков будут проводить регулярно. Это была первая из них. Мэр также поблагодарил Народный фронт за помощь в организации отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города. Триста школьников этим летом отправятся на отдых в Анапу.

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