В Мариуполе обеспечат сохранность архивов комбината имени Ильича

От сохранности документов архива зависит решение многих житейских вопросов мариупольцев. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе обеспечат сохранность архивной документации комбината имени Ильича. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам рабочего совещания.

Он отметил, что данным вопросом займется временная администрация предприятия.

- До передачи дел сотрудников комбината в муниципальный архив или соответствующее государственное архивное учреждение документы будут находиться на ответственном хранении, - заявил мэр.

По словам Моргуна, также был решен вопрос с ильичевцами, личные дела которых оказались у них на руках.

- Их можно будет передать на ответственное хранение временной администрации предприятия под опись приема-передачи документов, - пояснил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что Санкт-Петербург поможет Мариуполю восстановить муниципальный архив, пострадавший во время боевых действий. От сохранности документов архива зависит пенсия людей, решение многих житейских проблем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР маломобильным жителям помогают оформить российские паспорта

Для этого им необходимо обратиться на «горячую линию» «Единой России» (подробнее)