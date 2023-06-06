Глава администрации Дебальцево вручил партийные билеты «Единой России» жителям города Светлодарска

Глава администрации города Дебальцево вручил партийные билеты жителям города Светлодарска Фото: t.me/admDebaltsevo

Глава администрации города Дебальцево, а также секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Желновач вручил партийные билеты жителям города Светлодарска. Об этом сообщает администрация города Дебальцево.

- Все вместе мы достигнем тех целей и решим те задачи, которые ставят перед нами сегодня, - обратился к участникам Сергей Желновач.

Мэр поздравил новых членов партии, пожелал им показывать достойные результаты в работе, а также здоровья и благополучия.

Напомним, что во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды проголосовали 70 тысяч жителей ДНР. Самыми активными при голосовании были жители Донецка и Макеевки. Республика впервые приняла участие в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Всего было представлено 11 вариантов.

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