Югра передала новые компьютерные классы для школ подшефной Макеевки

В состав ценного груза вошли компьютеры, проекторы, магнитно-маркерные доски и мебель. Фото: ТГ/Толстыкина

В нынешнем году Ханты-Мансийский автономный округ - Югра поможет подшефному городу Макеевка обновить в школах кабинеты информатики. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

Она отметила, что благодаря регионам-кураторам учебные заведения региона пополняются современной компьютерной техникой. Так, в макеевские школы уже поступили первые компьютерные классы.

- В состав ценного груза вошли компьютеры, проекторы, магнитно-маркерные доски и мебель. Всего в этом году будут обновлены 35 учебных кабинетов информатики в школах города, - заявила зампред Правительства Республики.

Тем временем Республиканский лицей-интернат «Эрудит» в Донецке получил 20 компьютеров от администрации городского образования Дзержинский Московской области. Толстыкина поблагодарила руководство российских регионов за оказанную поддержку и отметила, что благодаря помощи шефов в регионе теперь появилась возможность создать особую цифровую среду, которая обеспечит качественное и доступное образование для учащихся.

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