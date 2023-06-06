Минобороны РФ: Российское ПВО сбило два украинских самолета в ДНР

Российское ПВО сбила два украинских самолета Су-27 и Су-25 Фото: Минобороны РФ

В районе населенных пунктов Андреевка и Никольское Донецкой Народной Республики системами противовоздушной обороны российской армии были сбиты два украинских самолета. Об этом во вторник 6 июня заявили в Минобороны России.

- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики, а также истребитель Су-27 ВСУ в районе населенного пункта Андреевка ДНР, -отмечают в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что за прошедшие сутки удалось перехватить крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

На помним, что 5 июня российское ПВО сбило украинский самолет Су-27 в районе Закотного в ДНР. Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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