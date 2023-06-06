В порт Мариуполя прибыло 900 тонн стройматериалов из Ростовской области

Выгрузку стройматериалов завершат к 8 июня. Фото: Минтранс ДНР

В мариупольский порт прибыл очередной груз со стройматериалами. 900 тонн помощи планируют разгрузить до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

— Мариупольский морской порт принял очередную партию стройматериалов для восстановления городов Республики. Сегодня в порт Мариуполя было доставлено порядка 900 тонн груза из Ростова-на Дону. Завершить выгрузку порт планирует к 8 июня, — отметили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что обратно судно отправится в Ростовскую область нагруженное зерном.

Напомним, ранее глава Минтранса РФ заявил, что сейчас в порту Мариуполя в рабочем состоянии находятся 14 из 22 причалов. Его текущая мощность – 3,4 миллиона тонн, а раньше она доходила до 15,5 миллиона тонн грузов. Владимир Путин отметил, что реконструкция морского порта расширит возможности государства.

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