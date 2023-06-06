Денис Пушилин: ВСУ обстреливают Артемовск с помощью БПЛА

Ситуация в Артемовске остается напряженной
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по Артемовску с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР сообщил в эфире «Соловьев LIVE».
— Заводить туда в Артемовск больше гражданских служащих пока не представляется возможным. [ВСУ] расстреливают город, непосредственно используют беспилотники. Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует, — подчеркнул Пушилин.
Врио Главы Республики добавил, что власти уже подготовили план работ по восстановлению города, сейчас в приоритете восстановление связи и энергетики.
Тем временем глава региона заявил о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции российских военнослужащих на угледарском направлении. Попытку обострения ситуации отразили, в результате чего боевики понесли серьезные потери. Ситуация на этом направлении по-прежнему остается сложной.
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