Денис Пушилин: ВСУ обстреливают Артемовск с помощью БПЛА

Ситуация в Артемовске остается напряженной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по Артемовску с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом временно исполняющий обязанности Главы ДНР сообщил в эфире «Соловьев LIVE».

— Заводить туда в Артемовск больше гражданских служащих пока не представляется возможным. [ВСУ] расстреливают город, непосредственно используют беспилотники. Там сейчас уже и наше МВД присутствует, и МЧС присутствует, — подчеркнул Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что власти уже подготовили план работ по восстановлению города, сейчас в приоритете восстановление связи и энергетики.

Тем временем глава региона заявил о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции российских военнослужащих на угледарском направлении. Попытку обострения ситуации отразили, в результате чего боевики понесли серьезные потери. Ситуация на этом направлении по-прежнему остается сложной.

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