СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

Последствия обстрела уточняются (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, в 12:30 украинские боевики выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 12:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Боевики из населенного пункта Орловка выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам города Донецка, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что около 12 дня ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате этого обстрела по улице Авроры, 57 ранен мужчина 1952 года рождения. Поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля. Последствия от варварских обстрелов Украины продолжают поступать.

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