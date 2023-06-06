«Промсвязьбанк» выдал первый кредит на покупку жилья семье из ДНР

Возможность оформления льготной ипотеки послужит мощным стимулом для развития региона, заявили в банке. Фото: пресс-служба ПСБ

Донецкое отделение российского «Промсвязьбанка» впервые одобрило заявку на ипотечный кредит семье из Донецкой Народной Республики. Размер кредита составил 850 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой Народной Республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 000 рублей, срок — 20 лет, — отметили в ПСБ.

В банке добавили, что страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

Напомним, что ранее жителям ДНР стало доступно оформление льготной ипотеки под 2% годовых. Государственная программа для новых регионов по приобретению и строительству жилья будет действовать до 2030 года. Ранее постановление о запуске такой программы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Гуманитарную помощь проходящим лечение в Макеевке военнослужащим передали из ХМАО

В состав гумпомощи входит лекарственные препараты, медицинские изделия, ортопедические матрасы, постельное белье и полотенца (подробнее)