Гуманитарную помощь проходящим лечение в Макеевке военнослужащим передали из ХМАО Фото: t.me/MakeevkaODDR

Военнослужащим, которые проходят лечение в Макеевке предали гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при содействии Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщает местное отделение Общественного Движения «Донецкая Республика» города Макеевки.

Заместитель главы администрации города Макеевки, член Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ирина Сидякина поблагодарила югорчан за предоставленную помощь для защитников Родины.

- Внимание и участие Югры в жизни нашего города, в жизни Донбасса сложно переоценить. Мы видим и чувствуем большую поддержку соотечественников со стороны югорчан и благодарны за переданную гуманитарную помощь для защитников, - подчеркнула Ирина Сидякина.

Отметим, что в состав гуманитарной помощи входят лекарственные препараты, медицинские изделия, ортопедические матрасы, постельное белье и полотенца.

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