Архивную гравюру мэру Мариуполя подарила замминистра территориальной политики Московской области. Фото: Моргун/ТГ

Мэру Мариуполя подарили антикварную карту Крыма, Херсона и Молдавии, которые имеют выход к морю. Олег Моргун заявил, что это карта — еще одно подтверждение тому, что Мариуполь был и остается русским городом. Подарок градоначальнику преподнесла замминистра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

— Авторы антикварной гравюры John Walker, Alexander Walker и Charles Walker, подписывались на гравюрах как «J.& C. Walker». Это семья британских граверов и издателей, специализировавшаяся на издании карт, — поделился Олег Моргун в своем телеграм-канале. — Отрадно, что вопреки националистической пропаганде с украинской стороны, мы находим исторические подтверждения тому, что Мариуполь был и остается исконно русским городом.

Напомним, что сейчас силами подрядных организаций и регионов России в Мариуполе восстанавливают порт и поднимают затонувшие судна со дна. Его текущая мощность — 3,4 миллиона тонн.

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