Коронавирусом в ДНР за прошлую неделю заболели 45 человек

За неделю в ДНР выявили 45 случаев заболевания коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 30 мая по 6 июня в Донецкой Народной Республике выявили 45 случаев заболевания коронавирусом. Также за прошлую неделю выздоровели 52 человека. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

- За неделю выявлено 79 случаев пневмонии. Из них госпитализировано 54 человека. Всего с 31 марта 2020 года по 09:00 06 июня 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР – 183898, - отмечают в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что в стационарных отделениях находится 90 человек. На амбулаторном лечении 169, летальных случаев в ДНР с 2020 года было 10500. Выздоровели от коронавируса всего 155971, а за прошедшую неделю – 52.

Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации, чтобы не допустить распространения коронавируса в Республике. Вакцинация - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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