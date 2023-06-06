В результате обстрела ВСУ 5 июня в Ясиноватой ранен мирный житель, повреждено семь домов и школа

В Ясиноватой ВСУ повредили семь домов Фото: ТГ/Дмитрий Шевченко

В ходе обстрела со стороны украинских боевиков 5 июня в Ясиноватой ранен мирный житель, повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- В результате вчерашнего обстрела города Ясиноватая повреждения получили семь домов частного сектора, один многоквартирный дом, школа, объекты торговли и промышленности. Также ранение получил один мирный житель, - пишет глава города в телеграм-канале.

ВСУ за сутки 60 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Под огнем оказались шесть населенных пунктов региона, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку, Макеевку и Волноваху. В результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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